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TRT 1 canlı yayın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

Pietro ve Hristiyan Birliği’nin planlarını nasıl bozacak ve Midilli’ye çevrilen topları nasıl engelleyecektir? TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

Ağabeyi Pietro’nun öldürüleceği endişesiyle Leonardo’yu kaçırma girişiminde bulunan Meryem, Hızır’a asıl gerçeği söyleyecek midir? TRT 1 ekranlarında yayınlanan  Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

TRT 1 C ANLI YAYIN BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Hristiyan birliği ile bir anlaşma yapmak için Venedikli Leonardo Barbarigo’nun getirilmesini bekleyen Pietro, kaleye Oruç Reis’in girişiyle büyük bir yıkıma uğramıştı. Baba Oruç bu hamlesiyle Akdeniz’de Türklerin hakimiyet sürdüğü tüm adaları ele geçirmeyi hedefleyen Pietro ve Hristiyan Birliği’nin planlarını nasıl bozacak ve Midilli’ye çevrilen topları nasıl engelleyecektir? Hızır, ele geçirdikleri Antuan ve Leonardo’dan mahzenden kaçmalarına Meryem’in yardım ettiğini öğrenmişti. Ağabeyi Pietro’nun öldürüleceği endişesiyle Leonardo’yu kaçırma girişiminde bulunan Meryem, Hızır’a asıl gerçeği söyleyecek midir? Hızır, Meryem’in bu ihaneti karşısına ne yapacaktır?

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

Şahin’den aldığı bilgiyle handaki Unita evraklarına ulaşan Isabel, kardeşinin tutulma ihtimalinin bulunduğu yeri keşfetmiş ve kendisine yardımcı olması için Oruç’a haber yollamıştı. Oruç’un gelmeyişiyle tek başına kalan ve etrafı yüzü kapalı adamlar tarafından sarılan Isabel ne yapacaktır? Onu kim, nasıl kurtaracaktır? Hüma, İskenderiye’de kuracağı atölye için Osmanlı’dan ahiler getirmeyi başarmıştı. Osmanlı’nın topraklarında giderek yükselişi karşısında Karabay ve Firuze ne yapacaktır?

Şahbaz, Barbaros kardeşlerin Akdeniz’de güçlenmesinden rahatsız olan Derya Beylerini yanına çekerek Oruç'a had bildirmelerini istemiş fakat hanı basan Piri Reis kılıcıyla onlara büyük bir gözdağı vermişti. Şahbaz ve Derya Beyleri bunun intikamını nasıl alacaklardır?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 16. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 C ANLI YAYIN BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

Emine Özfalcı
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