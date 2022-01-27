Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuşuyor! (canlı yayın)Son Dakika | Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Habertürk TV’de canlı yayındaİstanbul'da kar bitti, çilesi bitmiyor! Karın etkileri hala devam ediyor!TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izleFOX TV canlı yayın Mahkum 7. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izleKanal D canlı yayın Camdaki Kız 28. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izleATV canlı yayın Bir Zamanlar Çukurova 121. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Youtube izleUsta Öğretici (Kaynakçılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika: 27 Ocak 2022 Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuAhmet Bolat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın biyografisi
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

Perşembe akşamları TRT 1 izleyicisi karşısına çıkan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde ne olacağı merak ediliyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

TRT 1 ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 17. bölümü merakla bekleniyor. Yakılan cesetler arasında Baba Oruç’u bulamayan ve derin bir acıyla sarsılan İlyas şimdi ne yapacaktır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Midilli kuşatmasının kaldırılması için mücadele eden Oruç Reis, Konrad’a Pietro’yu getirmesi karşılığında Leonardo Barbarigo’yu serbest bırakacağını söylemişti. Fakat yakalanmaktan son anda kurtulan Pietro, Oruç ve leventlerine saldırarak hepsini kılıçtan geçirmişti. Yakılan cesetler arasında Baba Oruç’u bulamayan ve derin bir acıyla sarsılan İlyas şimdi ne yapacaktır? Oruç’u ölü yahut diri bulmayı başarabilecekler midir? Oruç’un yokluğunda düşmanları ailesine nasıl zararlar verecektir?

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

Hızır ile Piri Reis, Karabay’ın Hristiyan birliği temsilcileriyle toplandığı gemiyi basarak Karabay’a konaktaki kuşatmayı kaldırmasını, aksi halde temsilcileri öldüreceklerini söylemişlerdi. İskenderiye’de işlenecek bu cinayetle başının büyük belaya gireceğini bilen Karabay şimdi ne yapacaktır? Oruç ile yollarını ayıran Isabel, onun ölüm haberini aldığında ne yapacaktır? Oruç’a saldıranın Şahbaz olduğunu öğrenecek midir? Şahbaz düşmanı Oruç’un yokluğundan nasıl faydalanacaktır?

Meryem’in tutsak olduğu konaktan çıktığını gören Hızır onu takip etmesi için Niko’yu görevlendirmişti. Ormanda ağabeyi Pietro’yla görüşmeyi bekleyen Meryem Niko’ya yakalanacak mıdır? Meryem’e karşı şüpheleri artan Hızır, onun Pietro’nun kardeşi olduğunu öğrenecek midir? Pietro kardeşi Meryem’i Kalimnos’a götürebilecek midir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 17. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izle

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT