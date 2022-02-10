Oruç Reis, Karabay’ı öldürmenin cezasını nasıl ödeyecektir? Perşembe akşamlarına damga vuran Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 19. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

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Hristiyan Birliği temsilcilerini öldürmek suçuyla İskenderiye’ye girmesi yasaklanan Oruç Reis, düşmanla bir olup Alem-i İslam’a ihanet eden Karabay’ı asmıştı. İlyas ve leventler ise Pietro’ya gönderilmek üzere yola çıkarılan Hüma ile Esma’yı son anda kurtarmayı başarmışlardı. Yurtsuz kalan Oruç Reis ve ailesi şimdi ne yapacaktır? Oruç Reis, Karabay’ı öldürmenin cezasını nasıl ödeyecektir? Karabay’ın cesediyle karşı karşıya kalan Firuze intikamını nasıl alacaktır?

Kardeşi Martin’in Şahbaz tarafından gizli mahzenlerde tutulduğunu öğrenen Isabel, Oruç ile birlikte kardeşini kurtarmak için harekete geçmişti. Oruç ve Isabel, Martin’i kurtarabilecek midir? Onlara engel olmak isteyen Şahbaz ne yapacaktır?

Pietro tarafından şuuru zehirlenerek ailesini katledenin Hızır olduğuna inandırılan Meryem, kendisini kurtarmaya gelen Hızır’ı hançerlemişti. Hızır kaledeki bu ölüm kıskacından kurtulabilecek midir? Meryem zehirden kurtulup kaleden çıkmayı başaracak mıdır?

Piri Reis kale zindanlarında Amiral Salvator tarafından işkenceye alınan Osmanlı casuslarını kurtarabilecek midir? Pietro, adım adım Kalimnos fethine hazırlanan Oruç ve Hızır Reis’i engellemek için neler yapacaktır?

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 19. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE