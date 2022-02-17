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  3. TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünde Oruç Reis göçük altında kalan kardeşi Hızır ve leventlerini kurtarabilecek midir? Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizden TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir.

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Mesih Paşa başarısız olması halinde kellesini almakla tehdit ettiği Oruç Reis’i öldürecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Osmanlı casuslarının Kalimnos’un yeraltında gizli bir geçit kazdığını fark eden Hızır ve Piri Reis, Baba Oruç ile birlikte fethi kalenin altına kazacakları bu gizli geçitle başlatmayı planlamışlardı. Fakat bu planı Osmanlı karargâhının içine sızdırdığı casusu Martin’den öğrenen Pietro, geçide yerleştirdiği bombalarla Piri Reis, Hızır, Niko ve leventlerinin olduğu yeri patlatmayı başarmıştı.

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Oruç Reis göçük altında kalan kardeşi Hızır ve leventlerini kurtarabilecek midir? Mesih Paşa başarısız olması halinde kellesini almakla tehdit ettiği Oruç Reis’i öldürecek midir? Oruç Reis içlerindeki casus Martin’i yakalayabilecek midir? Isabel kardeşinin bir casus olduğunu öğrendiğinde ise ne yapacaktır?

Meryem, ağabeyi Pietro’nun onu kandırarak Hızır’ı hançerlettiğini anlamıştı. Şuuru zehirlenmeye devam eden Meryem kaleden kurtulmayı başarabilecek midir? Piri Reis, Osmanlı casuslarını öldüren Salvator’dan intikamını alabilecek midir? Oruç Reis ve leventleri tüm zorluklara rağmen Kalimnos’u fethetmeyi başarabilecekler midir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 20. BÖLÜM

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 20. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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