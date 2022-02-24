ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Davaları yolunda Akdeniz’i bir Türk yurdu haline getirmeyi amaçlayan Oruç ve Hızır Reis’in karşısına geçmişten gelen hangi düşmanlar çıkacaktır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 21. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Verdikleri çetin mücadeleler neticesinde Kalimnos Kalesi’ne girmeyi başaran Baba Oruç, Hızır Reis ve leventleri Pietro’yu öldürerek kaleyi fethetmiş ve Osmanlı sancağını asmıştı. Askerleriyle taarruza verdiği destekte şehri alan Mesih Paşa ise Kalimnos fethinin serdarı olarak Oruç Reis’i saymıştı. Kalimnos’u kendilerine yurt edinecek Barbaros kardeşleri neler beklemektedir? Davaları yolunda Akdeniz’i bir Türk yurdu haline getirmeyi amaçlayan Oruç ve Hızır Reis’in karşısına geçmişten gelen hangi düşmanlar çıkacaktır?

Ağabeyi Pietro tarafından şuuru zehirlenerek kalede alıkonulan Meryem gerçeği görmeyi başarmış ve gizlice bir plan kurarak Hızır ve Oruç Reis’in kaleye girmesine yardım etmişti. Davasına ve sevdiklerine yeniden kavuşan Meryem ile Hızır’ın arasında neler yaşanacaktır? Hayatını kardeşi Martin’i bulmaya adayan Isabel, onun Pietro için çalışan bir casus olduğunu öğrenerek Kalimnos fethine gelmiş ve düştüğü çukurdan kurtulması için yardım elini uzatmıştı. Martin ise Pietro’ya duyduğu bağlılıkla ablasının yardım çağrısını reddederek intihar etmişti. Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır? Oruç Reis ile Isabel arasındaki ilişki nasıl olacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 21. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 21. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE