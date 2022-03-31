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TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Şahbaz’ın hainliği aşikar olacak mıdır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan  Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölümüyle TRT1'de!  Mesih Paşa’nın emriyle Şahbaz’ı subaşı vazifesine getirmek zorunda kalan ve bilmeden ağabeylerinin suikasta uğramasına ön ayak olan İlyas ne yapacaktır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ele geçirdikleri kutsal eşyalar karşılığında Oruç ve Antuan’ı kurtarmaya hazırlanan Hızır ve leventler büyük bir tuzağa düşürülerek Şahbaz’ın içlerine yerleştirdiği hain askerler tarafından saldırıya uğramışlardı. Bu saldırıda ağır yaralanan Oruç ve Hızır kardeşler içine düştükleri cendereyi atlatarak kavuşabilecekler midir?

Şahbaz’ın hainliği aşikar olacak mıdır? Mesih Paşa’nın emriyle Şahbaz’ı subaşı vazifesine getirmek zorunda kalan ve bilmeden ağabeylerinin suikasta uğramasına ön ayak olan İlyas ne yapacaktır? Oruç ile İlyas arasında nasıl bir yüzleşme gerçekleşecektir? Oruç Reis, İlyas’ı gaflete sürükleyen Mesih Paşa’ya karşı ne yapacaktır?

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Meryem kendisini ithamlarıyla Hızır üzerinden kışkırtan Şahsenem’e büyük bir tokat atmıştı. Şahsenem Meryem’den intikamını nasıl alacaktır? Isabel büyük bir hasretle yolunu gözlediği Oruç’a nihayet kavuşabilecek midir?

Kelemez’e gelen Şehzade Korkud’un kethüdası Hamza Bey, Mesih Paşa ve Hızır’a Venedik ile Osmanlı arasında bir savaş başlamadan Levitha Adası’nın derhal alınması gerektiğini söylemişti. Oruç, Hızır ve leventleri Levitha Adası’nı fethedebilecekler midir? Onları bu yolda bekleyen yeni engeller neler olacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 25. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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