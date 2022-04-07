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TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. dizisinin 26. bölümünde Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel’in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz’ı Kelemez’de yakalayabilecekler midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik..

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Levitha Adası’nın fethi için giriştikleri düello neticesinde galip gelerek Gabriel’in kellesini almaya hazırlanan Baba Oruç’u son anda Venedik Doçu Barbarigo durdurmuş ve Oruç’tan Gabriel’i bağışlamasını istemişti. Gabriel’i tek bir şartla bağışlayacağını söyleyen Oruç, ondan Kelemez’deki hainin Şahbaz olduğunu öğrenmişti. Fethettikleri Levitha Adası’nın adını “Koç Baba” olarak değiştiren Oruç ve Hızır kardeşler, Gabriel’in itirafıyla hainliği ortaya çıkan Şahbaz’ı Kelemez’de yakalayabilecekler midir?

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Şahbaz’a kefil olan Mesih Paşa şimdi ne yapacaktır? Kelemez’deki Şahbaz kaçmayı başarabilecek midir? Şahsenem’e karşı şüphelerinde haklı olduğunu anlayan Meryem onu ele geçirmeyi başarabilecek midir? Oruç Reis’le yaşadığı yüzleşme sonrasında ağabeyinin onu en düşük vazifeye layık gördüğünü anlayan İlyas, Esma ile birlikte kaleyi terk ederek kendi gemileriyle deryalara açılmaya karar vermişti. Bu karar onu ve ailesini hangi felaketlere sürükleyecektir?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 26. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 26. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 26. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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