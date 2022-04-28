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TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Modon’un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel’i Oruç Reis’in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir....

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor.  Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır’dan intikamını nasıl alacaktır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 29. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez’i kana bulayan Şahbaz ve Piero’yu yakalamayı başarmış, İlyas’ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel’in saklandığını ispatlamışlardı. Modon’un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel’i Oruç Reis’in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir?

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero’nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır’dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez’de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır’dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez’e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel’i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI  CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 29.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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