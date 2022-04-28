Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır’dan intikamını nasıl alacaktır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 29. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 29. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Hızır, Kara Hasan, Piri Reis, Murad ve leventler Kelemez’i kana bulayan Şahbaz ve Piero’yu yakalamayı başarmış, İlyas’ın suçsuz olduğunu ve katliamın perde arkasına Gabriel’in saklandığını ispatlamışlardı. Modon’un fethedilmesi ardından kaçmaya yeltenen Gabriel’i Oruç Reis’in kılıcı durdurmuştu. Gabriel ölecek midir?

Diğer yandan topraklarına sığınan Şahbaz ile Piero’nun kaçırılmasıyla gururu çiğnenen Don Diego, Oruç ve Hızır’dan krallıklarına ait olan Endülüslü kölelerin teslim edilmesini istemiş ve aksi takdirde Kelemez’de bir katliam başlatacağını söylemişti. Don Diego teklifini kabul etmeyen Oruç ve Hızır’dan intikamını nasıl alacaktır? Kelemez’e bir saldırı yapacak mıdır? Meryem ve Isabel’i esir alıp köle olarak satmayı isteyen Rosa bu arzusuna ulaşacak mıdır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 29.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE