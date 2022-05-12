ES Film imzalı, 16 Eylül 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Berat Özdoğan'ın yaptığı, senaryosunu Serdar Özönalan ve Hasan Erimez'in birlikte kaleme aldıkları Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 30. bölümüyle 12 Mayıs 2022 Perşembe günü izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 30. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Esir alınan Hüma, Esma, Isabel ve Meryem’i kurtarmak için gizlice Cicel’e sızan Hızır, Piri ve İlyas, Don Diego’nun baskınıyla yakalanmışlardı. Don Diego’nun bu baskınını bozan ise Selim Tumi’nin Don Diego’ya göndermek üzere yola çıkardığı Müslüman köleleri kurtarıp onların kafeslerine saklanarak Cicel’e girmeyi başaran Oruç, Murad ve leventler olmuştu.

Aralarında başlayan saldırıda Hüma, Isabel, Meryem ve Esma kurtulabilecek midir? Pedro, aşık olduğu Meryem’i elinden kaçırmamak için ne yapacaktır? Meryem’i kurtarmak için öne atılan kişi kim olacaktır? Oruç ve Hızır nasıl bir kayıp yaşayacaktır? Kölelerinin Oruç tarafından kaçırıldığını duyan Selim Tumi intikamını nasıl alacaktır? Oruç ve Hızır’ın Don Diego’ya ödeteceği bedel ne olacaktır?

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 30. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE