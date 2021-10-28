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  3. TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm canlı izle

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm canlı izle

Isabel ve Despina arasında son aşamaya varan bu çatışma nelere sebebiyet verecektir? TRT 1'in heyecanla izlenen dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Baba Oruç, mahsur kaldığı yerden kurtulup kendisine kurulan tuzakların kime ait olduğunu deşifre edebilecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR : AKDENİZ'İN KILICI 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 7. BÖLÜM CANLI İZLE 

Baba Oruç’tan haber alınamaması İskenderiye’de hızla yayılmıştır. Haberin üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç’u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko’ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı.
Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro’nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti. Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır?

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm canlı izle

Hızır Reis, Baba Oruç’un düştüğü darboğazı uzaktan görmüş ve yardım etmek için harekete geçmek istemişti. Ancak Şahin Bey engel olmuştu. Hızır Reis, Şahin Bey engelini geçerek Oruç ağasının yardımına yetişebilecek midir? Deryalarda ölüm kalım mücadelesi verilirken Oruç’un kaybolduğunu öğrenen Despina, Isabel’I suçlamaktadır.

Despina’ya göre Isabel evliliklerini kıskanmış ve Oruç’u elinden almak için her yolu denemiş ama başarılı olamayınca da Oruç’un canına kast etmiştir. Kendi zihnini bu şekilde doldurarak hanı basan Despina, Isabel’e el kaldırmıştır. Isabel ve Despina arasında son aşamaya varan bu çatışma nelere sebebiyet verecektir? Baba Oruç, mahsur kaldığı yerden kurtulup kendisine kurulan tuzakların kime ait olduğunu deşifre edebilecek midir? Cafer, Şahin ve Sylvio üçgenini ortaya çıkarabilecek mi?

TRT 1 CANLI YAYIN BARBAROSLAR : AKDENİZ'İN KILICI 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 7. BÖLÜM CANLI İZLE 

TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 7. bölüm canlı izle

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