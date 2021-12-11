Heyecan dolu bölümlere bir yenisini daha ekleyen Gönül Dağı 43. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı'nın yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 43. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ramazan ve Asuman’ın aşkları iyice çıkmaza girmiştir. İkisi için de umutlar iyice tükenmişken beklenmedik biri devreye girer. Ramazan ve Asuman yeniden kavuşabilecek midir?





Yıllar sonra oğluna kavuşan Döndü, Kenan için bir hayır yapmak ister. Cemile’nin bunu Yağmur için sanmasıyla oluşan yanlış anlama, Döndü, Cemile ve Veysel arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyecektir?



Uçan arabayı yetiştirmeye çalışan Taner, Veysel ve Ramazan çizimleri yapacak birine ihtiyaç duyarlar. Ramazan’ın Asya’yı getirmesiyle çözülen problemin sonucunda amcaoğulları başarılı olabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 43. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE