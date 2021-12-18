Cumartesi akşamlarına damga vuran Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Tüm dikkatleri üzerine çeken Asuman ve Ramazan, kimseye yakalanmadan buluşmayı devam edebilecekler mi? Diziyi izlemek için haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 44. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm Youtube izle linklerine tıklayabilirsiniz...

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Taner, Veysel ve Ramazan, uçan araba üzerinde çalışmalarına devam ederken, SNK Havacılık ile görüşme günü gelmiştir. Uzun zamandır bekledikleri görüşme için il dışına giden Taner nasıl haberlerle geri dönecektir?

Asya’nın sürprizi ile barışan Ramazan ve Asuman, bunu herkesten saklama kararı alırlar. Gizli saklı buluşmaları devam ederken, bu durum yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirir. Tüm dikkatleri üzerine çeken Asuman ve Ramazan, kimseye yakalanmadan buluşmayı devam edebilecekler midir?





Kenan ve Veysel arasındaki ipler iyice gerilmiş haldeyken, Ciritçi Abdullah bu duruma müdahale ederek ikisini bir yolculuğa çıkarır. Ciritçi Abdullah ile geçirdikleri bu yolculuk Kenan ve Veysel’i nasıl etkileyecektir?

GÖNÜL DAĞI 44. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 44. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE