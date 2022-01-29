En çok izlenen diziler arasında olan Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Gönül Dağı'nın 49. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 49. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Taner, amcaoğullarıyla birlikte girdikleri çekici işinin, kendilerini icatlardan uzaklaştırdığını düşünmeye başlamıştır. Yeniden icat yaptıkları günlere dönmek istese de maddi kaygılar onları bu işe devam etmeye zorlar. Amcaoğulları ve Taner’in umutsuz bir şekilde devam ettikleri çekicilik işi, onları nasıl bir sürprizle buluşturacaktır?

Öte yandan Sefer’in hastalığını öğrenen çocuklar üzgün haldedir. Sefer’in iyileşmesi için bir yol arayan çocuklar, nasıl bir maceraya sürüklenecektir? Bunun yanı sıra Elif ve Arif’in ameliyat günü gelmiştir. Büyük umutlarla girdikleri ameliyat sonrasında baba kızı neler beklemektedir?

GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 49. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE