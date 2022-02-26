Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi olan Gönül Dağı 53. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son yaşadığı talihsiz olay, Zahide'nin endişelenmesine sebep olur. Sefer ve Zahide'yi bekleyen gelişme ne olacaktır? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 53. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 53. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Amcaoğulları ayrı ayrı kendi dertleriyle uğraşırken, kasabada gelişen beklenmedik durum, onları bir araya getirir. Amcaoğulları birlikte kolları sıvamışken bu birlikteliği bozan durum ne olacaktır?

Sefer'in durumu iyice kötüleşmektedir.

Son yaşadığı talihsiz olay, Zahide'nin endişelenmesine sebep olur. Sefer ve Zahide'yi bekleyen gelişme ne olacaktır? Bu sırada gözleri açılan Meryem de kasabaya gelmiştir. Rıfat ve Meryem'in ilk karşılaşmasında neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 53. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 53. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE