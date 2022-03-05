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TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 54. bölüm canlı, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı dizisi 54. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünde Sefer'in ameliyat günü yaklaştıkça Zahide'nin içindeki korku da büyümektedir. Yeni bölümü izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 54. bölüm canlı, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 54. bölüm canlı, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi olan Gönül Dağı 54. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sefer'in zorlu bir ameliyat olacağı herkes tarafından duyulurken, tüm aile yine el eledir. Dizinin heyecan dolu bölümünü izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 54. bölüm canlı, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube haberimizde...

TRT 1 Gönül Dağı 54. bölüm canlı, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 54. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE.

Uçan arabanın test sürüşünün başarılı geçmesi ile Taner'i bekleyen yeni fırsatlar vardır. Taner'in yükselişe geçmesinin yanı sıra Veysel ve Ramazan'da ise durum tam aksi yönde seyretmektedir. Hayat, amcaoğullarını ayrı noktalara sürüklerken, çalıştığı şirket tarafından Taner'e önemli manevralar almasını sağlayacak bir teklif sunulur fakat kabul ettiği takdirde vazgeçmesi gereken şeyler olacaktır. Herkesin hayatını etkileyecek bu durum karşısında Taner'in alacağı karar ne olacaktır?

TRT 1 Gönül Dağı 54. bölüm canlı, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube

Öte yandan Sefer'in ameliyat günü yaklaştıkça Zahide'nin içindeki korku da büyümektedir. Zorlu bir ameliyat olacağı herkes tarafından duyulurken, tüm aile yine el eledir. Ameliyat öncesi yaşanan sürpriz, bir gelişme, işlerin iyice zorlaşmasına neden olurken, ameliyat bittiğinde Sefer'i nasıl bir son beklemektedir.

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 53.BÖLÜM İZLE 

TRT 1 GÖNÜL DAĞI BÖLÜMLERİ 

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TRT 1 Gönül Dağı 54. bölüm canlı, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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