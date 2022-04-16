Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ramazan ve Asuman’ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken, Hüseyin de Münir’le dünür olmanın coşkusu içindedir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 60. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 60. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Şili’den gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan amcaoğulları, ekibi büyütmeye karar verirler. Kasabalıların başvuruları arasından ekiplerine dahil edebilecekleri yeni insanlar ararlarken eski bir dosyanın karşılarına çıkmasıyla şoka uğrarlar. İşleri büyütme yolunda önlerine büyük bir taş koyan bu durumu çözmeye çalışan amcaoğulları nasıl bir maceraya sürükleneceklerdir?

Ramazan ve Asuman’ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken, Hüseyin de Münir’le dünür olmanın coşkusu içindedir. Hüseyin’in nispeti karşısında iyice sinir olan Muammer de kendine makam sahibi bir dünür arayışına girer. Muammer’in bu telaşı, Kenan ve Elif ilişkisini nasıl etkileyecektir? Bunun yanında Zahide ve Sefer de Emre’yi almaya giderler. Zahide için de kolay olmayan bu gelişmeye çocukların tepkisi ne olacaktır? Öte yandan Rıfat’ın durumu her geçen gün güçleşirken Hacer bu durumla ilgili nasıl bir yol izleyecektir?

GÖNÜL DAĞI 60. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 60. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE