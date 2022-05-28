Ekranların sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Gönül Dağı’ndaki hareketlenmenin artması Dilek’in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner’i nereye sürükleyecektir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Gönül Dağı 65. bölüm full, tek parça izle | Gönül Dağı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 65. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Asuman ve Ramazan’ın düğününün yaklaşmasıyla herkesi tatlı bir telaş sarar. Ramazan, en mutlu günü için hazırlıkları titizlikle sürdürürken, tüm kasabanın merakla beklediği bu düğünde neler yaşanacaktır? Kasabaya dönen Meryem, Rıfat ile konuşmak istemektedir. Meryem’in hiç beklemediği anda Rıfat’ın karşısına çıkması, Mihriban ile Rıfat’ı nasıl etkileyecektir?

Öte yandan doğum yapmasına sayılı zaman kalan Dilek, bir yandan da çalışmaya devam etmektedir. Gönül Dağı’ndaki hareketlenmenin artması Dilek’in iş temposunun yoğunlaşmasına neden olurken, bu durum Dilek ve Taner’i nereye sürükleyecektir?

GÖNÜL DAĞI 65. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN GÖNÜL DAĞI 65. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE