TRT 1 Canlı yayın izle! 26 Eylül Canlı izleme linki

Işıl Acar'ın sunduğu TRT 1 canlı yayın izlemek isteyenler internette araştırma yapıyor. İşte 26 Eylül canlı yayın izleme linki...

26 Eylül Perşembe TRT1 Yayın Akışı

06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:40 Seksenler

17:40 Muhteşem Kraliçe

19:00 ANA HABER

20:00 Şampiyon

TRT 14 FREKANS/ UYDU PARAMETRELERİ

IŞIL AÇIKKAR KİMDİR?

Işıl Açıkkar, 1984 yılında İzmir'in Karşıya ilçesinde dünyaya geldi. Lise’yi Karşıyaka’da okuduğu zamanlarda İzmir’in önemli televizyon kanallarından Ege Tv televizyonunda çalıştı.O sıralarda daha 15-16 yaşında olmasına rağmen çok erken bir yaşla beraber iş hayatına girmiş oldu.

Toplam 2 sene süresince Ege Tv televizyonunda farklı alanlarda çalıştı ve ardından ise özel olarak diksiyon eğitimi gördü.Sonrasında çok önemli gazetelerden olan Yeni Asır gazetesine ait olan Yeni Tv televizyonunda bulunmaya başladı.Yeni Tv ekranlarında da yine farklı bölümlerde çalışma şansı buldu. Sunuculuk yaptı, muhabir oldu.

Işıl Açıkkar Yeni Tv ve Ege Tv ekranlarından sonra Üniversite okumak için İstanbul’a gitti ve İstanbul Bilgi üniversitesini bitirdi. Hocalarının da yönlendirmesiyle beraber daha çok gazetecilik konusunda ilerledi.Üniversitenin Üçüncü sınıfındayken önemli bir Trt spikerinden güzel konuşma konusunda ders aldı.Sadece konuşma konusunda derslerle yetinmedi ve özellikle sunuculuk ile ilgili eğitim aldı. Üniversite bittikten sonra 1 sene kadar İngiltere’de bulundu.

Türkçeyi çok sevdiği için İngiltere’de fazla durmadı ve 1 senenin sonunda dönüş yaptı.Türkiye’ye geldikten sonra Kanaltürk ekranlarında çalıştı ve muhabirlik yaptı.Eğer Yurt dışında kalmış olsaydı farklı bir dilde eğitim alacak ve o yönde ilerleyecekti fakat o tercih etmedi. Almış olduğu diksiyon derslerinden sonra kendisid e artık diksiyon dersi verebilecek konuma geldi.Yabancı dillerden İngilizceyi çok iyi şekilde konuşuyor. Ünlü sunucu TRT 1 Ana Haber'in sunuculuğunu üstleniyor.

TRT 1 TARİHÇESİ

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 01 Mayıs 1964’de, özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğine sahip olarak kuruldu. 1972’deki anayasa değişiklikleri ile kurum “tarafsız” bir kamu iktisadi kuruluş olarak tanımlandı.

1982 Anayasası hükümleri doğrultusunda 1984 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu yeniden düzenlendi. Uydu yayınlarının 1986’dan sonra, Türkiye’ye yönelik yayın yapan özel televizyonların ortaya çıkması, TRT’nin 1990 yılına kadar süren televizyon yayınları üzerindeki tekelini ortadan kaldırıldı.

Anayasanın 133. maddesinin 1993’te değiştirilmesiyle özel radyo ve televizyon yayınları serbest bırakılırken, TRT’nin özerkliği yeniden tesis edildi. TRT bugün, özerkliği ve tarafsızlığı anayasada hükme bağlanan, radyo ve televizyon ile tüm medya araçlarından yayın yapan kamu hizmeti yayıncısı olarak hizmet vermektedir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun kuruluşundan daha önce, ilk kez Türk Telsiz Telefon A.Ş.’ye bağlı olarak gerçekleştirilen radyo yayınları 1964’de TRT çatısı altında toplandı. 06 Mayıs 1927’de yayına başlayan İstanbul Radyosu’nun ardından 1928 yılında Ankara Radyosu ilk yayınlarını yaptı. Ankara ve İstanbul Radyoları 08 Eylül 1936 tarihinde PTT’ye devredildi. PTT’ye devredildikten sonra vericisi güçlendirilen Ankara Radyosu 28 Ekim 1938’de resmen işletmeye açıldı. Ekim 1938 yayınlarına ara veren İstanbul Radyosu, 19 Kasım 1949’da yayın hayatına geri döndü. II. Dünya Savaşı ile birlikte radyolar yeni kurulan Matbuat Umum Müdürlüğü’ne (Basın Yayın ve Turizm/Enformasyon Genel Müdürlüğü) bağlandı. 1950’de yayın hayatına İzmir Belediyesi’ne bağlı olarak başlayan İzmir Radyosu, 1953’ten itibaren Matbuat Umum Müdürlüğü bünyesinde yayınlarını sürdürdü.

1960’dan sonra sekiz ilde İl Radyoları kuruldu. Radyo yayınlarının yönetiminin özerk ve tarafsız bir kamu iktisadi kuruluşu olarak düzenlenmesini öngören 1961 Anayasası uyarınca, 1964 yılında 359 sayılı yasayla TRT bünyesinde devam eden radyo yayınları, vericilerinin güçlendirilmesi ile daha geniş kitlelere ve alana ulaştı. 1974 yılında, TRT’nin merkez ve bölge radyolarının birleştirilmesiyle TRT-1, TRT-2 ve TRT-3 radyo yayınları oluşturuldu.

Televizyon yayınları ise, 31 Ocak 1968’de Türkiye’nin ilk deneme televizyon yayını Ankara’da Mithatpaşa Stüdyosu’nda Mahmut Tali Öngören’in açılış konuşmasıyla başladı. Haftada 3 gün, üçer saat olarak başlayan deneme yayınları 1 yıl sonra haftada 4 güne çıktı. 1970’de İzmir Televizyonu, ardından 1971’de İstanbul Televizyonu faaliyete geçti.

1969’da astronotların Ay’a ayak basmaları ve Zeki Müren’in Ankara’da verdiği konser televizyon ekranından yansıdı. 1973’de ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün cenaze töreni naklen yayınlandı. 20 Temmuz 1974’de başlayan Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan tüm Türkiye ve Avrupa TRT yayınlarıyla haberdar oldu. Eurovision Şarkı ve Beste Yarışması’na Türkiye, ilk kez 1975’de TRT’nin organizasyonuyla girdi. 1978’de ilk kez su altı kameraları kullanılarak “Derinlerdeki Geçmiş” adlı belgesel renkli film çekildi. 1979 yılında, 5 ülkeden 133 çocuk 31 liderin katıldığı ilk 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi.

1974 yılında Televizyon yayınları haftanın her günü gerçekleştirilirken, yayınlar ülke nüfusunun %55’i (19 milyon) ve ülke yüzölçümünün %28 i (210.861 km2) tarafından izlenilir oldu. Televizyonunun Türkiye’ye gelişinin 10. yılında PTT merkezlerine kayıtlı Televizyon alıcı sayısı 2 milyon 250 bine ulaştı. Yurt içinden verilen ve yurtdışında alınan eşgüdüm, yayın, kayıt ve kurgu işlemlerini yapabilecek kapasitede olan Eurovision bağlantı merkezi 1982 yılında hizmete girdi. Giderek artan yayın saatleriile birlikte ekran, 31 Aralık 1981 yılbaşı gecesinden itibaren renklenmeye başladı ve 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi.

1986 yılında televizyonun 2. kanalı TRT-2 yayın hayatına merhaba dedi. 1987’de “İntelsat” uydusundan kiralanan bir aktarıcıdan TRT-1 ve TRT-2 programları uydu yoluyla bütün Türkiye’ye ulaştı. TRT-3 ve GAP-TV, 1989 yılında hizmete girdi ve TRT’nin kanal sayısı 4’e çıktı. 1990’da ise eğitim ağırlıklı TRT-4 ile Avrupa yaşayan Türk işçilerine yönelik TRT-INT yayınları başladı. 1993’te Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik programların yer aldığı TRT-AVRASYA kanalı, 1995’te ise TBMM TV yayına girdi.

1998 yılında ilk yurt dışı temsilciliğimiz TRT Almanya - Berlin Temsilciliği açıldı. Bunu sırasıyla 1999 yılında Türkmenistan-Aşkabat Temsilciliği, 2000 yılında Azerbaycan-Bakü, Mısır-Kahire ve Belçika-Brüksel takip etti. 2002 yılına gelindiğinde 6'ncı yurt dışı bürosu ABD-Washington'da, 2004 yılında da Özbekistan-Taşkent bürosu açıldı. 1999 yılında TRT_SAYTEK (Sayısal Yayın Teknoloji Merkezi) kurularak internet sitesi www.trt.net.tr adresi ile yayına başladı.

2003 yılı hem Kurumumuz hem tüm Türkiye için unutulmaz bir yıl oldu. TRT ülkemiz adına katıldığı 48. Eurosion Şarkı Yarışmasını, Sertap ERENER’in yorumladığı “Every Way That I Can” şarkısıyla kazandı.

Yurt dışında da etkin bir yayıncı olan Kurumumuz 2004 yılında (ABU) Asya-Pasifik Yayın Birliği, Asiavision sözleşmesini imzaladı.

TRT bugün 15 televizyon kanalı, 7 ulusal, 6 bölgesel, 5 uluslararası radyo kanalı, trt.net.tr ve trt.world.com üzerinden 35 dil ve lehçede yayın, teleteks yayını ve "TeleVİZYON", "TRT Çocuk" ve "TRT Haber DD" dergileriyle Türkiye ve dünyaya yayın yapmaktadır.

Kurumumuzun yeniden yapılandırılması sürecinde 17.07.2009 tarihinden itibaren, TRT1 “Kanal Koordinatörlüğü”ne dönüştürülmüştür. Toplumun tüm kesimlerine hitap eden genel aile kanalı olarak yayın yapmaya devam etmektedir.