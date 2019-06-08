TRT 1 canlı yayın izle! 8 Haziran Türkiye- Fransa maçı izle

TRT 1'de bu akşam Türkiye | Fransa 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçını izlemek isteyen futbol severler merakla araştırma yapıyor. Türkiye- Fransa maçı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve mücadele saat 21.45'te başlayacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Türkiye Fransa maçı için geri sayım devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa ile mücadele edecek, tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği milli maç Konya'da yapılacak. Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'de kimler var? İşte, milli maç bilgileri...

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında 8 Haziran'da Konya'da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina düdük çalacak. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'de kimler var?

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Hasan Ali, Kaan Ayhan, Mahmut, Cengiz, Yusuf, Hakan, Burak

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Digne, N’Dombele, Pogba, Matuidi, Lemar, Griezmann, Mbappe

MİLİ TAKIM'IN HEDEFİ LİDERLİK

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek.

Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 16.00'da İzlanda-Arnavutluk ve TSİ 19.00'da Moldova-Andorra maçları da oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Haziran Salı günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

Öte yandan milli takımda Ozan Kabak, Cenk Tosun ve Okay Yokuşlu sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

MAÇIN ADAY KADROSU

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından belirlenen A Milli Takım aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Fehmi Mert Günok (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Sinan Bolat (Royal Antwerp), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Nazım Sangare (Antalyaspor), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Merih Demiral (Sassuolo), Cengiz Umut Meraş (Bursaspor), Emre Taşdemir (Galatasaray), Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Roma), Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Efecan Karaca, Ozan Tufan (Aytemiz Alanyaspor), Yunus Mallı (Wolfsburg), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)

Forvet: Burak Yılmaz, Güven Yalçın (Beşiktaş), Enes Ünal (Real Valladolid), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

KONYA'DA 6. MİLLİ MAÇ HEYECANI

Peki, Türkiye Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'de kimler var?

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile yapacağı maçta Konya'da 6. kez sahaya çıkacak.

Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 6. kez milli maça ev sahipliği yapacak.

Temeli 17 Ekim 2012'de atılan ve 2014 yılı eylül ayında inşaatı tamamlanan, UEFA kriterlerine uygun 42 bin seyirci kapasiteli stadyumda ilk milli maç, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A Grubu'nda Letonya ile oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu milli heyecana Konyalı taraftarlar büyük ilgi göstererek stadı doldurdu.

Elemelerde A Grubu'nda Hollanda ile Konya'da yapılan karşılaşmayı da 3-0 kazanarak önemli bir sonuca imza atan milliler, İzlanda ile oynadığı grubun son maçına da Konya seyircisi önünde çıktı. İzlanda karşısında Selçuk İnan'ın 89. dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti.

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı statta konuk ettiği Ukrayna Milli Takımı ile de 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı ekip, Konya'da son olarak geçen yıl UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında konuk ettiği İsveç'e, 71. dakikada Andreas Granqvist'in kullandığı penaltı atışıyla 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşmüştü.

Konya'daki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 4 gol gördü.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda oynadığı ilk karşılaşmasında Arnavutluk'u 2-0, ikinci maçında ise Moldova'yı 4-0 yendi. Milli takım, 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile yapacağı karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak, grupta liderliğe yükselmek istiyor.

Ay-yıldızlı ekibe bugüne kadar oynadığı maçlarda verdiği coşkulu destek ile dikkati çeken Konyalı sporseverlerin, Fransa karşısında da millileri yalnız bırakmaması ve 42 bin kişilik stadı doldurması bekleniyor.

TRT 1 8 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

8 Haziran Cumartesi TRT1 Yayın Akışı



06:30 Yeşil Deniz

09:05 TRT1'de bugün

09:15 Seksenler

10:30 EGE'NİN HAMSİSİ

11:45 DR.Yere bakan ile Hayatın Ritmi

13:40 Pelin Çift ile iyi Fikir

15:40 AİLELER YARIŞIYOR

17:40 Işığın Prensesi

18:30 Ana Haber

19:00 Ramazan Sevinci

20:20 Yabancı Sinema "Dinozor"