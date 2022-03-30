ÜS Yapım imzalı, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Kara Tahta dizisi bu akşam ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarına geliyor. Diziyi merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 1. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta ilk bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARA TAHTA İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

“Aşkın için mi, intikam için mi… yoksa öğretmen olmak için mi? Neden döndün Atlas…”

“Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir.

Şehrin güzeller güzeli Irmak’ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas’ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur. Bekir ise Atlas ile Irmak’ın hikayesinde Irmak’ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir’in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir.“

KARA TAHTA 1. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARA TAHTA İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE