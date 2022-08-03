TRT 1 ekranının yeni dizilerinden olan Kara Tahta'nın 16. bölümünde Irmak her ne kadar telefonun önemsizliğine dair bahaneler üretmek zorunda kalsa da Atlas ikna olmaz ve telefonu kimin gönderdiğine dair iz sürer. Irmak telefon bulunduğu için mutludur. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 16. bölüm tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

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Atlas, Yasemin’in kaybolan telefonuyla ilgili bu denli endişe ortamı yaratılmasından şüphelenir. Irmak her ne kadar telefonun önemsizliğine dair bahaneler üretmek zorunda kalsa da Atlas ikna olmaz ve telefonu kimin gönderdiğine dair iz sürer. Irmak telefon bulunduğu için mutludur.

Bunu yanı sıra Hikmet’in cinayet olayına dair fikirleri de Irmak ve Yasemin’i rahatlatır. Irmak artık düğün hazırlıklarına içtenlikle dahil olur. Yaptıklarının bir oyun olduğunu kabul eden Bekir’in ise düğün günü ortaya çıkacak büyük bir sürprizi vardır.

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