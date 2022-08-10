TRT 1 ekranının yeni dizilerinden olan Kara Tahta'nın 17. bölümünde Atlas ve Irmak’ın bu mutlu gününe Bekir’in oyunu gölge düşürür. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 17. bölüm tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

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Atlas ve Irmak’ın bu mutlu gününe Bekir’in oyunu gölge düşürür. Irmak’ın yaşam mücadelesiyle sonuçlanan oyun, herkesin hayatını alt üst eder. Irmak için gereken kan için de hiç beklenmedik birisine ihtiyaç olur.

Hikmet ve Yasemin, Bekir’in Yasemin üzerinde kurduğu kumpası Atlas’a anlatırlar. Atlas hesap sormak için Bekir’e gidecekken Hikmet onu durdurur. Birlikte Bekir’e karşı bir plan yapmaya karar verirler. Gözlerini açtığında Irmak da bu plana dahil olacaktır.

TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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