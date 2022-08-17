TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 17. bölüm tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube​​​​​​​

TRT 1 ekranının yeni dizilerinden olan Kara Tahta'nın 18. bölümünde Atlas aldığı kötü haberle soluğu hastanede alırken Hikmet Bekir’in peşine düşer. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 18. bölüm tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube linki haberimizde...

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Atlas aldığı kötü haberle soluğu hastanede alırken Hikmet Bekir’in peşine düşer. Atlas hastaneye gittiğinde Irmak’a destek olmak için elinden geleni yapar. Ne var ki Irmak büyük bir umutsuzluğun içerisindedir. Onu bu duygudan çıkaracak olan şey ise Aylin’in azmi olacaktır.

Bekir Hikmet’i etkisiz hale getirir ve yeni planını devreye koyar. Irmak’ı alıp uzaklaşana kadar Asu’yu elinde tutacaktır. Bunu duyan Irmak, ilk fırsatta Bekir’i arar. Irmak’ın her şeyi öğrendiğini anlayan Bekir için tek çare kalmıştır.

TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

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