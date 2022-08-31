TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 20. bölüm tek parça Final bölümü izle | Kara Tahta son Final bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranının yeni dizilerinden olan Kara Tahta'nın 20. bölümü ile final yapıyor. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 20. bölüm tek parça final izle | Kara Tahta son final bölüm izle Youtube linki haberimizde...

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Bekir’in Irmak’ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir’in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir’le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak’ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O esnada Atlas gelir ve Irmak’ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir’in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul’dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin’in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.

TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA FİNAL İZLE

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