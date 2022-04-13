Çarşamba akşamları TRT 1 izleyicisi karşısına çıkan Kara Tahta dizisinin 3. bölümü merak ediliyor. Yeni bölümde Irmak, Atlas’ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 3. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

“Yolları çatallanan bahçede birbirini arayan Atlas ve Irmak…” Atlas’ın sığındığı öğretmenlik limanı, Bekir’in hain planlarıyla yıkılmayacak kadar güçlüdür. Irmak, Atlas’ın başına gelenlerden habersiz halde, kendisini istemeye gelen Bekir’e cevabını verir. Hikmet’in Atlas’ı kurtarmaya giderken Arif’e babalığını hatırlatması ise baba oğul arasındaki derin mesafede nasıl bir rol oynayacaktır?

Irmak, Atlas’ın sessizliği karşısında öfkesini gizleyemez ve aklıyla kalbini susturmak için elinden geleni yapar. Atlas’ın seneler önce yolladığı mektuplara neden cevap vermediğini sorması ise eski defterlerin bir kez daha açılmasına sebep olur. Memleketine dönen beklenmedik misafir de Arif cephesinde eski defterleri aralar. Bekir, Irmak’ın gönlünde kendisine yer olmadığını çok iyi bildiği halde pes etmez. Irmak ve Atlas arasındaki uçuruma sebep olan Bekir’in yanında artık müttefikleri de vardır.

KARA TAHTA 3. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE