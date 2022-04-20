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TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 4. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kara Tahta 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 4. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 4. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube

ÜS Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği, senaryosunu Erkan Birgören'in yazdığı, başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı Kara Tahta dizisi 4. bölümüyle 20 Nisan Çarşamba akşamı TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Dizinin bu bölümünde Münevver, Bekir’i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 4. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 4. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube

TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

“Irmak ve Atlas, bir kez daha aşklarına engel olanlar yüzünden iki ayrı yöne gitmek zorunda kalırlar. Tüm olanlara rağmen Irmak bir karar verir. Cevapsız bırakılan soruların yanıtını almak konusunda kendinden emindir.

TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 4. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube

Münevver, Bekir’i daha fazla idare edemeyeceğini anlar ve çok gerilir. Bu yüzden de Irmak üzerindeki baskısı artar. Irmak, annesinin baskısına rağmen Atlas’la yüzleşmek için okula gider. Atlas, kalbinin söylemek istediklerini aklıyla susturmaya çalışır. Irmak’ın cevabını almak istediği sorular için Atlas’ın bir tercih yapması gerekir. Atlas’ın vereceği bu büyük karar aynı anda çok fazla kişinin hayatını etkiler. İskender’in istediği parayı Bekir’den almak için elinde tuttuğu delil ise tüm dengeleri alt üst edebilecek güçtedir. “

KARA TAHTA 4. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 4. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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