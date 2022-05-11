TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 5. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle Youtube

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TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

“Atlas, Irmak’a söylemesi gerekenlerle söylemek istedikleri arasında gidip gelirken telefonu çalar. Yasemin’den gelen haberle Irmak ve Atlas apar topar gitmek zorunda kalırlar. Kartal’ın atmak üzere olduğu yanlış adım tüm hayatını karartmak üzeredir. Atlas, Kartal’ı kurtarmak için elinden geleni yapmaktan çekinmez. Irmak, Atlas’tan duyduklarıyla hayatına bambaşka bir yön vermeye karar verir. Bu karar Münevver ve Bekir’i rahatsız etse de Irmak vazgeçmez. Atlas ise kalbine daha fazla söz geçiremez ve kendisini bir kez daha Irmak’ın kapısında bulur.

Bekir yaptığı büyük planla Atlas’ı bitirmeye kararlıdır. İskender’in Bekir’e karşı elinde tuttuğu büyük delil de bu planın bir parçası olacak gibidir. Atlas, Bekir’in planıyla herkesin gözü önünde büyük bir kaosun içinde kalır. Bu kaostan nasıl kurtulacağı ise merak konusudur. “ Kadrosunda; Furkan Andıç, Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu, Yasemin Yazıcı, Selen Uçer, Çiçek Dilligil, Mine Tüfekçioğlu, Nizam Namıder gibi birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.

KARA TAHTA 5. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN KARA TAHTA 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KARA TAHTA SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE