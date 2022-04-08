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TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 1. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru ilk bölüm izle Youtube

Başrollerini Ozan Akbaba, Hazal Subaşı, Deniz Can Aktaş ve Vildan Atasever paylaştığı Kasaba Doktoru'nun ilk bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Dizinin 1. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 1. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru ilk bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 1. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru ilk bölüm izle Youtube

Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren yetenekli ve gelecek vaat eden Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle yaşananları konu edinen Kasaba Doktoru dizisi bu akşam ilk bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Diziyi izlemek isteyenler, haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 1. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru ilk bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 1. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru ilk bölüm izle Youtube

TRT 1 CANLI YAYIN KASABA DOKTORU BİRİNCİ BÖLÜM İZLE | KASABA DOKTORU İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ömer’in babası yaralı olarak geldiği Özel Gümüşok Hastanesi’nde vefat eder. Ömer bu vefattan hastaneyi sorumlu tutar ve kendince hesap sormaya kalkar. Hakan Hoca’nın zamanında müdahalesiyle de hayatı değişir… Ünlü doktor ve cerrahlarını barındıran bu hastanede kendini kanıtlamak için bir mücadelenin içine girer.

TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 1. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru ilk bölüm izle Youtube

Özellikle de Dr. Leyla bu başarılı doktorlar içinde hem zekası, hem cesareti hem de hünerli elleriyle yıldız gibi parlamaktadır. İlk günlerde Leyla’yla yıldızı hiç barışmayan Ömer, günler geçtikçe Leyla’nın büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. Fakat Leyla ortadan kaybolur, ondan hiçbir şekilde haber alamaz.

TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 1. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru ilk bölüm izle Youtube

Özel Gümüşok Hastanesi cerrahi bölümünde kendisine bir yer edinmeye çalışan Ömer, aradan geçen beş yıl sonra, girdiği bir ameliyatta hastasını kaybetmesinin ardından, kendisini İstanbul’dan uzak bir yerde bir belde hastanesi olan Özel Uluçınar Hastanesi’nde bulur. Bu hastaneden bir an önce kurtulmaya çalışan Ömer’in yolu, Hakan Hoca ile kesişecektir.

KASABA DOKTORU CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN KASABA DOKTORU BİRİNCİ BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU İLK BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 1. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru ilk bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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