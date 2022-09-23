TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 16. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube​​​​​​​

Kasaba Doktoru 17. bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıktı. Bu bölümde Bu sırada Mine’den acı haber gelir, Zeynep ile Reyhan’ın hayatı tehlikededir. Mine ile Hakan zorlayıcı bir ameliyata girmek zorundadır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 17. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Ömer’in kurulda verdiği karar Yalçın’ı kurtarırken Hakan büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu sırada Mine’den acı haber gelir, Zeynep ile Reyhan’ın hayatı tehlikededir. Mine ile Hakan zorlayıcı bir ameliyata girmek zorundadır. Neslihan ve Yalçın, Uluçınar’ın yapısını değiştirmek için hastaneye gelir, Hakan’ın tepkisi ile karşı karşıya kalırlar.

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Hakan’ın, Mediha’ya bu kadar hızlı organ bulunmasıyla ilgili şüpheci tavrı Ömer’in içine kurt düşürür. Ömer gerçekler konusunda Leyla’ya yalan söyler ve vicdan azabı çeker. Nakil için hazırlıklar tamamdır. Mediha önemli bir karar verir. Bu karar Ömer için zorlayıcıdır fakat kabullenmekten başka çaresi yoktur. Zeynep uyanır fakat kötü talih annesinin peşini bırakmaz. Bu durum başta Mine ve Hakan olmak üzere tüm Uluçınarlıları derinden etkiler. Mine ve Hakan aralarındaki kopan ipleri tamir edebilecek midir? Ömer’in sürprizi Leyla ile ilişkilerini ne yönde etkileyecektir?

TRT 1 CANLI YAYIN KASABA DOKTORU 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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