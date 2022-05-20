Başrollerini Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever paylaştığı Kasaba Doktoru yeni bölümüyle TRT 1 izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 7. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN KASABA DOKTORU 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Büyük stres altında devam eden ameliyatta tecavüzcü olduğu anlaşılan hasta felç kalınca akıllarda Hakan'ın yanlış bir operasyon yaptığına dair soru işaretleri oluşur. Berk, Yalçın’a ameliyat ile ilgili bir detayı anlatınca Yalçın’ın eline büyük bir koz geçer.

Yalçın, Leyla’yı ve Hakan’ı soruşturmak için Uluçınar’a müfettiş gönderir. Ömer, Leyla’yı kurtarmak için bir hamle yapar; ama bu Hakan’ın tüm planlarını alt üst eder. Hakan meslekten el çektirilir. Leyla psikolojik teste dayanamaz ve istifasını vermek zorunda kalır.

KASABA DOKTORU 7. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN KASABA DOKTORU 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE