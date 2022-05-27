Kasaba Doktoru 8. bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Bu bölümde Müfettişin tüm baskılarına rağmen İhsan’ın ameliyatına giren Hakan meslekten men edilir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Kasaba Doktoru 8. bölüm full, tek parça izle | Kasaba Doktoru son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

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Müfettişin tüm baskılarına rağmen İhsan’ın ameliyatına giren Hakan meslekten men edilir. Leyla ve Ömer, Uluçınar Hastanesi’ne dönerken bir zincirleme trafik kazasına şahit olur. Hastanede Hakan’dan başka doktor olmadığından, Hakan meslekten men edilmesine rağmen yaralılara müdahale etmeye devam eder.

Bu durum Mine başta olmak üzere tüm ekibi korkutmaktadır; fakat Hakan’ın başka bir planı vardır. Kazada yaralanan küçük bir kız olayların seyrini değiştirir. Yalçın, Bülent’ten ve Berk’ten beklediği performansı alamadığı için başka formüller üzerine düşünmeye başlar. Ömer uzun çabalar sonucu annesine ulaşır ancak onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir.

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TRT 1 CANLI YAYIN KASABA DOKTORU 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

KASABA DOKTORU SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE