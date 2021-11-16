Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ikinci sezonunda 47.bölüm ekranlara gelecek. Safiye ile Gülben arasında soğuk rüzgarların eseceği bölümde heyecan tavan yapacak. Bu doğrultuda dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 47.bölüm full, tek parça izle YouTube | Masumlar Apartmanı son bölüm izle haberimizde...

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 47.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

Masumlar Apartmanı'nın 47.bölümünde yaşanacaklar şöyle:

"Ufuk’un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han’ın Rüya’ya karşı korumacı tavrını sorgular. Yaşanan tartışma sırasında Safiye’nin ağzından çıkan birtakım itiraflar Gülben’in kalbini daha da kırar ve evde iki kız kardeş arasında soğuk savaş başlar.

Kitapçının açılışı yaklaşırken Naci, Safiye’nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü içindedir. Gülben, Esat’ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken, Safiye’nin yaptığı bir şey Gülben’e ablasının geleceği için cesur bir adım attırır. Sonunda açılış gelir çatar. Naci, umutsuzca gözü kapıda Safiye’yi beklerken Han ise başka bir açılışa ve uzun zamandır ertelediği bir karşılaşmaya doğru yol almaktadır."

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 47.BÖLÜM İZLE

MASUMLAR APARTMANI 47.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE YOUTUBE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE

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