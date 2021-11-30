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TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 49. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle

TRT 1'in en sevilen dizilerinden olan Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Han'ın intikam sevinci yaşayacağı bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 49. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik.

TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 49. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle

Salı günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi 49. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Safiye'nin Tomris'in hastalığını kaptığını fak edeceği yeni bölümü internetten izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 49. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 49. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Han, kendince aldığı intikamın sahte mutluluğu içindedir. Etrafındakilere son derece neşeli davranır. Ceylan’ınsa pes etmeye hiç niyeti yoktur. O sırada evde yeni bir kriz baş gösterir.
 
Safiye’nin korktuğu başına gelir ve Tomris’in hastalığını kaptığını fark eder. Kendini karantinaya alırken evdekileri de kendinden uzaklaştırmak için dışarı gönderir. Ancak Hikmet durumu fırsata çevirir ve Safiye’ye bakmaları için bir araya getirmek istediği iki kişiyi eve çağırır. Naci, Safiye’nin yanında olmak ister ve onun tüm itirazlarına rağmen eve gelir.

TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 49. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle

Gülben, Esat’ın bir arkadaşıyla tanışacağı için çok heyecanlıdır. Fakat buluşmaya babasıyla birlikte gitmek zorunda kalınca işler sarpa sarar ve Hikmet hem Gülben’i hem Esat’ı çok zor durumda bırakacak bir şey yapar.

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 49. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI 49. BÖLÜM CANLI İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 49. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle

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