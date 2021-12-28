Salı günlerine damga vuran Masumlar Apartmanı dizisi 53. bölümüyle TRT 1 seyircisi karşısına çıkıyor. Gülben büyük bir yemek veriyor! Başına neler geliyor? Merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 53. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 53. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Safiye, Naci’nin otelden ayrıldığını öğrenir. Korku ve kızgınlık arasında gidip gelirken daha fazla dayanamaz ve gidip Naci’yle yüzleşir. Sonuç umduğu gibi olmaz ve Safiye ümitsizliğe kapılır fakat Naci’nin beklenmedik bir kararla çıkagelmesi içinde yepyeni bir umut yeşertir. Gülben’se apartmana taşınacak olmanın heyecanı içindedir. Ancak oraya taşınmasının ablasına nasıl bir engel oluşturacağından habersizdir.

Sonunda taşınma günü gelir çatar. Taşınmanın ertesi günüyse Gülben büyük bir yemek vermeye karar verir. Neşeyle başladığı hazırlık hüsranla sonuçlanacakken yardımına hiç umulmadık biri yetişir. Han ve Ceylan aralarındaki sorunları görmezden gelip sadece birlikte olmanın mutluluğuna odaklanırlar. İnce bir çizgide dengede durmaya çalışırken, Han’ın çöpte karşılaştığı gizemli biri tüm dengeleri sarsacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 53. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 53. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE