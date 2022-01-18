Salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü ekrana geliyor. Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir! Diziyi ilk bölümden itibaren kaçırmadan izleyenler ve 54. bölümü de kaçırmak istemeyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 54. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik...

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 54. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Safiye, hayalini kurmaya bile cesaret edemediği o mutluluğa kavuşmak üzeredir. Naci, Safiye’yi babasından istemeye gelir. Herkes isteme coşkusu ve heyecanı içindeyken Safiye, Han’ın yokluğuyla baş etmekte zorlanır. Han’a ulaşamadığı için Ceylan da meraklanır ancak gelen haberin ardından endişesi öfkeye dönüşür.

Ablasının sonunda evlenecek olması Gülben’i sevindirse de sonuçları bir o kadar korkutur. Sonunda Gülben ablasına bir itirafta bulunur. Bu itiraf, Safiye’yi gerçeklerle yüzleştirir ve Naci’nin pek de hoşuna gitmeyecek bir karar alır. Nikah günü gelir çatar. Ancak Han hala ortada yoktur…

MASUMLAR APARTMANI 54. BÖLÜM CANLI YAYIN

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 54. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE