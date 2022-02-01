Salı akşamına damga vuran dizilerden Masumlar Apartmanı 56. bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 Canlı Yayın Masumlar Apartmanı 56. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 56. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Han, Ceylan’la birlikte babasını bulmak için yola çıkar. Mazo’nun, babasına zarar verebileceği düşüncesi, onu kendini kaybetme noktasına getirir. Endişelenmesinler diye Safiye ve Gülben’e yalan söylemiştir ancak Safiye ikna olmaz ve Naci’yle birlikte alelacele otelden ayrılırlar. Gülben ise, Esat’ın ısrarını kıramayıp birkaç gün daha otelde kalmayı kabul eder.

Han, Mazo’nun babasını nereye kaçırmış olabileceğini düşünürken, gelen bir telefonla babasının yerini öğrenir. Sonunda babasına sağ salim ulaşır ancak asıl mücadele daha yeni başlıyordur. Bu sırada Safiye, Naci’yle evliliğinin sağlam temellerle başlaması için kendini aşan bir karar alır. Naci ise otelde yaşadığı atağın endişesi içindedir. Mazo’nun oyunu giderek acımasızlaşırken, Han, Mazo’nun kim olduğunu çözebilmek için hafızasının sınırlarını zorlar.

​​​​​​​

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 56. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE