Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Masumlar Apartmanı 58. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Han kiminle karşılaşıyor? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 58. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI İZLE MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Han ve Ceylan, tatsız sonuçlanan konuşmalarının ardından tatili yarıda kesip şehre dönerler. Han, vazgeçilmez sığınağına, “çöplüğe” gider ancak hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Safiye ise Naci’nin sıkıntısını anlamaya çalışırken büyük bir sırrı öğrenir.

Bu sır, Safiye’nin kaldırabileceğinin çok ötesindedir. Gülben, kayınvalidesine destek olmak için çırpınırken, evde yeni birinin varlığı, takıntılarıyla baş etmesini güçleştirir. Doktorla bu konuyu konuşur ve onu bir hayli zorlayacak bir ödevle döner eve. Bu ödev, o büyük sırrı Gülben’in de öğrenmesiyle sonuçlanacaktır.

MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI İZLE MASUMLAR APARTMANI 58. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE