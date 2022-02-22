Yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar paylaştığı dizi Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 59. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 59. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Gülben, henüz öğrendiklerinin şokunu atlatamadan çok daha kötü bir sürprizle karşılaşır. Bu karşılaşma, Gülben’i en büyük korkusuyla yüzleşmek zorunda bırakır. Han, yaşananların ardından derin bir umutsuzluğa gömülür ve kendi kabuğuna çekilir.

Safiye’nin, dağılan ailesini toparlamak için önünde tek bir engel vardır; kendisi… Naci’nin de desteğiyle imkansızı başarır ve o engeli aşar. Han, aralarını düzeltmek için Ceylan’a gider ancak konuşma beklediği gibi gitmez. Artık son bir ümidi kalmıştır. Kararını verir ve o adımı atar.

MASUMLAR APARTMANI 59. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 59. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE