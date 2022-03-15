Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde bu akşam seyirciyi neler bekliyor? Gülben bebek müjdesini kimlere verecek? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 62. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Safiye, başta doktoru kabul etmeye dirense de sonunda Manolya hanım bu direnci aşmayı başarır. Gülben, ablasına bebek haberini verir ancak henüz diğerlerine söylemeye hazır değildir. Naci, Safiye’nin doktorla görüşmeye başladığını öğrenir ve o umutla Safiye’ye özel bir hediye gönderir. Ancak bu hediyenin Safiye’nin yarasını kanatacağından habersizdir.

Han, Ceylan’ın hayatında biri olduğuna inanmasa da işin aslını öğrenmek için onu adım adım takip eder. Gördükleri ise hiç hoşuna gitmeyecektir. Han’ın içindeki karanlık onu yavaş yavaş ele geçirirken işler de kontrolden çıkmaya başlar.

MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 62. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE