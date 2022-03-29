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TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 64. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Naci, Safiye’nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Başrollerini; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz paylaştığı yapımcılığını OGM Pictures'ın ve senaristliğini Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun üstlendiği, Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Naci, Safiye’nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye’nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir. Bir yandan da Hasibe’nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna gelir. Ceylan, Naci’nin telefonundan beri Han’ı düşünerek endişe içindedir.

TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Kendini daha fazla tutamaz ve Safiye’yi ziyaret bahanesiyle apartmana gider. Bu ziyaretin ardındansa bir kez daha kalbinin sesini dinlemeye karar verir ancak bu kez bir şartı vardır. Gülben ve Esat’ın bebeklerinin cinsiyeti yakında belli olacaktır. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben’in kendini sorgulamasına sebep olur.

MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN MASUMLAR APARTMANI 64. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 canlı yayın Masumlar Apartmanı 64. bölüm full, tek parça izle | Masumlar Apartmanı son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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