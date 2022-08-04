Ekranların yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım 6. bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıktı. Türkan, Gören Ailesi’ni kendi evinde ağırlamak için hummalı bir hazırlığa başlar. Oyunlarının açığa çıkacağını düşünen Zeynep ve Civanmert, artık birbirlerini göremeyecekleri için üzgündür. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizde yer alan TRT 1 canlı yayın Seni Kalbime Sakladım 6. bölüm full, tek parça izle | Seni Kalbime Sakladım son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN SENİ KALBİME SAKLADIM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Türkan’ın şirkete gelişi, iki ailenin tanışıp kaynaşması için verilen bir yemek sözüyle sonuçlanır. Türkan, Gören Ailesi’ni kendi evinde ağırlamak için hummalı bir hazırlığa başlar. Oyunlarının açığa çıkacağını düşünen Zeynep ve Civanmert, artık birbirlerini göremeyecekleri için üzgündür.

Diğer taraftan Zeynep’i geri kazanmak isteyen Mete sürpriz biriyle anlaşma yapar. Civanmert’i açıkça isteyen Müge ise yaptığı bir hamleyle Zeynep dâhil herkesi büyük bir krizin içine sokar...

TRT 1 CANLI YAYIN SENİ KALBİME SAKLADIM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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