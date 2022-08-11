Ekranların yeni dizisi Seni Kalbime Sakladım final bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıktı. Civanmert ve Müge’yi bir arada gören Zeynep çılgına döner. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler haberimizde yer alan TRT 1 canlı yayın Seni Kalbime Sakladım 7. bölüm final full, tek parça izle | Seni Kalbime Sakladım son bölüm final izle Youtube linklerine ulaşabilir...

TRT 1 CANLI YAYIN SENİ KALBİME SAKLADIM 7. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Civanmert ve Müge’yi bir arada gören Zeynep çılgına döner. Zeynep, bu buluşmanın nedenini sorgularken, Civanmert yaptığı fedakârlığı saklamayı seçer. Mete ve Müge ise bir süre sonra çabalarının işe yaramadığını düşünür.

Reyhan’la yaptığı konuşma, Civanmert’e hislerini açık etme konusunda cesaret verir. Öte yandan Civanmert’e âşık olduğunu itiraf eden Zeynep, hiç beklemediği bir anda Civanmert’in sürpriziyle karşı karşıya kalır. Yoksa bu aşk oyunu gerçek bir masalın başlangıcı mı olacaktır?

TRT 1 CANLI YAYIN SENİ KALBİME SAKLADIM 7. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

SENİ KALBİME SAKLADIM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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