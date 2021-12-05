Pazar akşamlarına damga vuran Teşkilat dizisi heyecan dolu yeni bölümleriyle TRT 1 izleyicisi karşısına geçmeye devam ediyor. Serdar’ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye gireceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz TRT 1 canlı yayın Teşkilat 25. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Libya’da gerçekleşen patlama Halit ve ekibi zor durumda bırakır. Libya’dan çıkış için yeni bir plana ihtiyaç vardır. Üstelik ekibin Doğu Akdeniz’deki anlaşmayı tamamlaması için kurtarması gereken çok önemli biri vardır. Bunun için Serdar ve Zehra’nın Almanya’da işleri yoluna koyması gerekmektedir.





Serdar’ın yaşadıklarına dair tüm gerçeklerin ortaya çıkacağı bir anda Ceren devreye girer. Yıldırım’ın planıyla Serdar ve Zehra kendilerini yeni bir bilmecenin içinde bulur. İkili Libya’daki problemi çözmek için Ceren’in de içinde bulunduğu yeni bir oyun kurar. Bu oyun tüm ekibin kaderini değiştirmek üzereyken devreye davetsiz bazı misafirler girer.

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 25. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT 25. BÖLÜM CANLI İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE