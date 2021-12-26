Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Teşkilat 28. bölümüyle TRT 1 izleyicisi karşısına çıkıyor. Elçi'nin gelişi tüm dengeleri değiştiriyor. Teşkilat'ı kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Teşkilat 28. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Ekip havalimanı saldırısı sonrası ortaya çıkan yeni duruma uyum sağlamaya çalışırken Elçi’nin gelişi tüm dengeleri değiştirir. Ekip, Nemesis’le bağlantılı olduğunu düşündükleri Elçi’yi bulmak için operasyon düzenler. Bu operasyon sayesinde yeni bir bilgiyi ortaya çıkarılır. Serdar ve Elçi arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Diğer yanda Hakkı ve Uzay, Barış’ın masumiyetini kanıtlamak için ipuçlarının peşine düşer. Uzay’ı yeni sürprizler beklemektedir. Yıldırım ve Elçi planlarını devreye soktuklarında ise ekibimizin yapacağı hamle taş üstünde taş bırakmayacaktır.

TEŞKİLAT 28. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 28. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE