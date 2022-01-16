Teşkilat dizisinin heyecan dolu 29.bölümünün ardından 30.bölüm ekranlara geldi. Yıldırım'ın kızı Roza'nın vurulması ve ölümü her şeyi değiştirecektir. Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler link arayışına girdiler. Biz de haberimizde TRT 1 canlı yayın Teşkilat 30. bölüm full, tek parça canlı izle | Teşkilat son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 30. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA CANLI İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Serdar, Elçi ve Ceren arasında gerilim tırmanırken, tüm ekibin kaderi Serdar’ın elindedir. Ekip arkadaşlarının hayatını kurtarmak için zor bir seçim yapmak zorunda kalan Serdar, sürpriz bir hamle yapar.

Yıldırım kızı Roza’nın ölümünden ekibi sorumlu tutarak intikam planlarını devreye sokarken diğer yanda Boran örgütün tüm gücünü eline geçirmek için harekete geçer. Ekip, Çelik Kalkan’ın Yıldırım’ın eline geçmesini engellemek amacıyla silah tüccarının peşine düşerek karşı hamle yapar.

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 30. bölüm full, tek parça canlı izle

TRT 1 Teşkilat 30.bölüm full, tek parça izle

Teşkilat son bölüm Youtube izle