Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarında pazar günleri yayınlanan dizinin 35. bölümünde Matthias ve Serdar’ın peşine düşen ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Teşkilat 35. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 35. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Serdar’ın dövüş sonrası ortadan kaybolmasıyla özel tim ve ekip ortak bir operasyon başlatır. Matthias ve Serdar’ın peşine düşen ekibimizi büyük bir sürpriz beklemektedir. Serdar getirildiği örgüt kampında Yıldırım ve Matthias’ın yeni oyununu öğrenir ve aldığı bilgiler doğrultusunda El Turco kimliğiyle kendi planını devreye sokar.

Diğer yanda ekip Serdar’ın planını organize ederken Mete Başkan hiç beklenmedik birini devreye sokar. Tövbekar için yeni bir başlangıç zamandır. Halit, Yıldırım’ı köşeye sıkıştırdığını düşünürken Yıldırım yaptığı hamleyle tüm planları alt üst ettiğini zanneder. Ancak Mete’nin de Yıldırım’a bir sürprizi vardır.

TEŞKİLAT 35. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 35. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE