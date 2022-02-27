Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarında pazar günleri yayınlanan dizinin 36. bölümünde Türkmen köyüne yapılan biyolojik saldırıyı durdurmak için mücadele eden ekibi yeni maceralar beklemektedir. Heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler için TRT 1 canlı yayın Teşkilat 36. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube haberimizde...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Türkmen köyüne yapılacak saldırıyı engellemek için her şeyi yapan Serdar roketin fırlatılmasını önleyemez. Füze Türkmen köyüne doğru yola çıkar. Ekip tutsak köy halkını kurtarmaya çalışırken Serdar karargahtan aldığı destekle füzeyi etkisiz hale getirmek için elinden geleni yapar.



Pınar, Çetin'e kimliğini açıkladıktan sonra Çetin büyük bir yıkım yaşar. Çetin’in köşeye sıkıştığı bir anda yaptığı hamleyle Pınar şok olur. Halit, Ceren’in kendisinin peşinde olduğunu anlayıp karşısına çıkar. Ceren ve Halit arasında beklenmedik bir hesaplaşma yaşanır.

Nemesis için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, Matthias’la buluşup planın yeni aşamasına geçilmesi için talimat verir.

Mete Başkan tüm ekibi şok edecek bir hamle yapar. Ekip, Nemesis planını sekteye uğratmak için operasyona hazırlanırken Serdar’ın büyük bir fedakarlık yapması gerekmektedir.

TRT 1 TEŞKİLAT 36. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 TEŞKİLAT 36.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE