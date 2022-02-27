27 Şubat 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 27.02.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıGalatasaray – Çaykur Rizespor maçı canlı izle | Galatasaray- Çaykur Rizespor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkiRotogravür Baskı Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıElektroliz ne demek, TDK'ya göre Elektroliz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?TV8 canlı yayın Survivor All Star 33. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeSon dakika: 27 Şubat 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu| Son 24 saat korona tablosuTRT 1 canlı yayın Teşkilat 36. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle YoutubeKanal D canlı yayın Yargı 22. bölüm full, tek parça izle | Yargı son bölüm izle YoutubeChelsea – Liverpool maçı canlı izle | Chelsea – Liverpool maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkiBB Erzurumspor 0 – 1 Ankaragücü | Maç sonucu, özeti
İstanbul7 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. TRT 1 canlı yayın Teşkilat 36. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 36. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

TRT 1 ekranlarında pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinin 36.bölümünde ekip, Nemesis planını durdurmak için mücadelesine devam etmektedir. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Teşkilat 36. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 36. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

Ekranların en çok izlenen dizilerinden olan Teşkilat yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. TRT 1 ekranlarında pazar günleri yayınlanan dizinin 36. bölümünde Türkmen köyüne yapılan biyolojik saldırıyı durdurmak için mücadele eden ekibi yeni maceralar beklemektedir. Heyecan dolu bölümü izlemek isteyenler için  TRT 1 canlı yayın Teşkilat 36. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube haberimizde...

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 36. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 36. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Türkmen köyüne yapılacak saldırıyı engellemek için her şeyi yapan Serdar roketin fırlatılmasını önleyemez. Füze Türkmen köyüne doğru yola çıkar. Ekip tutsak köy halkını kurtarmaya çalışırken Serdar karargahtan aldığı destekle füzeyi etkisiz hale getirmek için elinden geleni yapar.

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 36. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube
Pınar, Çetin'e kimliğini açıkladıktan sonra Çetin büyük bir yıkım yaşar. Çetin’in köşeye sıkıştığı bir anda yaptığı hamleyle Pınar şok olur. Halit, Ceren’in kendisinin peşinde olduğunu anlayıp karşısına çıkar. Ceren ve Halit arasında beklenmedik bir hesaplaşma yaşanır.
Nemesis için çalışmalarını sürdüren Yıldırım, Matthias’la buluşup planın yeni aşamasına geçilmesi için talimat verir.
Mete Başkan tüm ekibi şok edecek bir hamle yapar. Ekip, Nemesis planını sekteye uğratmak için operasyona hazırlanırken Serdar’ın büyük bir fedakarlık yapması gerekmektedir.

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 36. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

TRT 1 TEŞKİLAT 36. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 TEŞKİLAT 36.BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT