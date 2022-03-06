Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat dizisi 6 Mart 2022 Pazar akşamı 37. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merak edenler ve kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Teşkilat 37. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 37. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ekip, aldıkları yeni istihbaratla ‘Uyuyanlar’dan birinin peşine düşer. Ancak hedeflerine ulaşabilmeleri için aşmaları gereken önemli bir engel vardır. Ele geçirmeye çalıştıkları kripto Türkiye’ye yapılması muhtemel saldırılar için oldukça önemlidir.

Diğer yanda şirket, Yıldırım’ın 6. bölgedeki faaliyetlerinden memnun olmadığını açıkça dile getirir. Yıldırım, Şirket tarafında topun ağzında olduğunu anlayınca Türkiye'yi yapayalnız bir konuma getirecek yeni planını devreye sokar.

Ekip yakaladığı bir ipucu sayesinde Yıldırım’ın planı dahilinde Türkiye’ye sokulması planlanan kimyasalın izini sürmeye başlar. Yapılacak operasyon Türkiye’nin itibarı için oldukça önem arz ederken Yıldırım tarafından işe dahil edilen Ceren’i büyük bir sürpriz beklemektedir.

TEŞKİLAT 37. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 37. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE