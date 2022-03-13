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TRT 1 canlı yayın Teşkilat 38. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

Pazar akşamlarına damga vuran dizi Teşkilat 38. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölümünde Ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Teşkilat 38. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 38. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

Ekranların ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ın yeni bölümünde Gizli görevde olan Hakkı, ekibe yardım etmek için Yıldırım’ın yeni planını deşifre etmeye çalışır ancak hesapta olmayan yeni gelişmeler hayatını tehlikeye sokar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde TRT 1 canlı yayın Teşkilat 38. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE  | TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ekip kimyasal maddeleri barındıran taşıyıcının peşine düşer. Taşıyıcıyı bulduklarında düzenlenen operasyon sırasında hiç beklenmedik bir kayıp yaşarlar. Bu kayıp sonrası hırslanan ekip yeni bir amaç etrafında birleşir, bu kaybı onlara yaşatanlar bedellerini çok ağır ödeyecektir.

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 38. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

Gizli görevde olan Hakkı, ekibe yardım etmek için Yıldırım’ın yeni planını deşifre etmeye çalışır ancak hesapta olmayan yeni gelişmeler hayatını tehlikeye sokar. Halit, Yıldırım’ın hamlesi için Ceren’i sıkıştırırken, Ceren hücresinde çaresizce kurtarılmayı beklemektedir.

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 38. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

Yıldırım’ın kimyasalları Türkiye’ye sokma planı ekibin nokta atışı operasyonu sayesinde sekteye uğrayınca Yıldırım yeni hedefine yönelir. Bu hedefin boyutu tahmin edilenden büyüktür. Ekibimiz Yıldırım’ı durdurmaya çalışırken Mete çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

TEŞKİLAT 38. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 38. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE 

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 38. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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