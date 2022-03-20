TRT 1 canlı yayın Teşkilat 39. bölüm full, tek parça izle | Teşkilat son bölüm Youtube izle​​​​​​​

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TRT 1 CANLI YAYIN TEŞKİLAT 39. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA CANLI İZLE | TEŞKİLAT SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Şirket kimyasal silah planının başarısız olmasının ardından sonra Yıldırım’ı saf dışı bırakmaya karar verir. Pes etmeyen Yıldırım, ekibin canını yakmak ve yoluna çıkan engelleri ortadan kaldırmak için gözünü en tepeye diker. Diğer yanda ekibimiz Ankara’ya dönmek için hazırlıklarını yaparken Hakkı’ya ulaşılamamaktadır. Hakkı’yı bulmak için örgütün merkezine girmek zorunda kalan ekibi burada büyük bir sürpriz beklemektedir. Kapana kısılan ekibimizin ise pes etmeye niyeti yoktur. Yıldırım bu durum üzerinden Mete Başkan’ı sıkıştırınca, Mete başkan hayatının en önemli kararını vermek zorunda kalacaktır.

TRT 1 canlı yayın Teşkilat 39. bölüm full, tek parça canlı izle

TRT 1 Teşkilat 39.bölüm full, tek parça izle

Teşkilat son bölüm Youtube izle.

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